Лесибийские пары разводятся чаще, чем геи

Вероятность развода лесбийских пар в два раза выше, чем у гомосексуальных пар. Об этом говорится в анализе данных Британского статистического управления (ONS), которое тщательно изучило прошлогодний уровень разводов в Англии и Уэльсе. Среди прочего, было установлено, что общее количество разводов является самым высоким за последние 50 лет.

В прошлом году в Англии и Уэльсе развелись 822 однополые пары, что почти вдвое больше, чем в 2018 году, когда 428 пар прекратили совместное проживание, пишет Daily Mail. Большинство, 72 процента, составляли женщины. Так было и в 2018 году, когда между лесбиянками произошел 231 развод, а между геями – 107.

Однако, по данным Британского статистического управления, количество разводов среди гетеросексуалов также постоянно растет. В прошлом году 107 599 пар расторгли брак, что является самым высоким показателем с 2014 года, когда развелось 111 169 супругов.

Британское статистическое бюро настаивает на том, что это увеличение частично связано с задержкой урегулирования разводов. Однако, по мнению юристов, можно ожидать дальнейшего увеличения количества разводов из-за давления, оказанного на отношения нынешним кризисом с коронавирусом.

«Несмотря на эти цифры, свидетельствующие о большом росте количества разводов, я думаю, что это просто затишье перед бурей. Я ожидаю увидеть еще больше разводов в следующем году», – рассказал Дэвид Лидеркрамер из Osbornes Law, специализирующийся на семейном праве.

В то же время Британское статистическое управление отметило, что с 2014 года неуклонно растет количество разводов однополых браков, из-за чего геи и лесбиянки могут заключить узы. Это связано, в том числе, с тем, что все больше и больше людей женятся.

«Мы знаем, что 56 процентов браков – это лесбийские пары, но почти три четверти разводов в 2019 году также произошли по вине женщин», – сказал Канак Гош в интервью ONS.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 19.11.20

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