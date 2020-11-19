Ковид в Европе: последние данные

Рим, Ноябрь 19 (Новый День, Елена Васильева)– Апеннины лидируют в ЕС по количеству летальных исходов от COVID-19 – к утру четверга число умерших от инфекции превысило 47 тысяч человек, и только за последние сутки от осложнений, вызванных заболеванием, скончались свыше 730 пациентов.

Это – наивысший показатель с апреля, с пика предыдущей волны пандемии коронавируса.

В Италии ощущается не только недостаток коек в реанимации, хотя их количество удвоилось, нет должного медперсонала, который обучен навыкам ухода за тяжелыми больными.

Врач отделения COVID-19 в Casalpalocco Clinical Institute, которого цитирует «Евроньюс», разводит руками: «Поток госпитализаций не прекращается, я абсолютно не в состоянии назвать дату, когда он может достичь пика, это может случиться сегодня, это могло произойти еще вчера, или это произойдет через две недели».

Соседняя Франция лидирует по числу заражений – в настоящий момент выявлено более двух миллионов вирусоносителей.

От COVID-19 скончались свыше 46 с половиной тысяч человек. По уровню смертности на 1 миллион человек страна занимает одно из первых мест в мире.

В республике действует карантин, чуть менее жесткий, чем весной, но его последствия могут оказаться более значительными в первую очередь для экономики, поскольку текущий месяц и следующий – главные в году с точки зрения выручки и оборота как для торговли, так и для ресторанного бизнеса.

Власти обещают начать вакцинацию уже в начале следующего года, однако именно во Франции к этой профилактической мере, согласно соцопросам, население испытывает большое недоверие, сообщает «Евроньюс».

В Швейцарской Конфедерации разница между уровнем заражения в кантонах может составлять три, четыре, а то и пять раз. Больше всего инфицированных в женевском регионе, где в стационары на подмогу были призваны армейские резервисты.

Военврач Рауль Барса подчеркнул: «Военные медики работают главным образом в отделениях реанимации и интенсивной терапии, они также занимаются организацией перевозки тяжелых пациентов. Кроме того, они ухаживают за больными, выполняя рутинные задания».

Всего в мире за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились свыше 56 с половиной миллионов.

Специалисты и власти указывают, что человечеству придется научиться жить в ситуации, когда вирус продолжит циркулировать, сообщает «Евроньюс».

Европа. Другие новости 19.11.20

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