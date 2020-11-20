В Европе каждые 17 секунд от ковида умирает человек – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала почти 16 млн случаев коронавируса в Европе, в том числе почти 355 тысяч летальных исходов. На Европу в общем показателе приходится 28 процентов мот всех случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа и 26 процентов всех смертей.

Об этом говорится в заявлении директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, размещенном на сайте организации. По его данным, в последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилось на 18 процентов. На прошлой неделе в Европе зафиксировали более 29 тысяч летальных случаев.

«То есть в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от COVID-19. Сейчас в Европе из-за COVID-19 ежедневно умирает в среднем 4500 человек, – сообщил Ханс Клюге.

Кроме того, ВОЗ фиксирует все больше сигналов о перезагруженности систем здравоохранения в странах Европы. Например, во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более, чем 95 процентов, а в Швейцарии – на все 100.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 20.11.20

Пандемия коронавируса – глобальный социальный эксперимент: фильм о Covid-19 раскрывает заговор мировых элит. / Миллиарды лет назад Млечный Путь «пожирал» своих соседей. / Лесибийские пары разводятся чаще, чем геи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»