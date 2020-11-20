Польша и Венгрия сорвали приняние проекта семилетнего бюджета ЕС

Польша и Венгрия заблокировали принятие проекта семилетнего бюджета ЕС общим объемом почти 2 триллиона евро, составная его часть – программа выделения средств на восстановление экономики стран сообщества после пандемии.

Свое решение Варшава и Будапешт мотивировали тем, что в том же документе содержится решение о создании механизма контроля за соблюдением принципов верховенства права в государствах-членах Евросоюза, сообщает «Евроньюс».

По итогам первого дня встречи, которая проводилась в формате видеоконференции председатель Евросовета Шарль Мишель заявил: «Финансовый пакет, предназначенный для поддержки экономики – основа восстановления жизни сообщества, и мы должны получить возможность распоряжаться этими средствами как можно быстрее. Что касается механизма контроля за соблюдением принципов верховенства права, большинство согласилось с такой мерой, но были государства, которые указали, что не могут поддержать решение большинства. Мы намерены продолжить дискуссии, чтобы найти устраивающий всех компромисс».

О том, что Венгрия и Польша дали понять, что они не будут соглашаться с механизмом предъявляемых условий, заявила и канцлер Германии: «Для меня в данном контексте слово «угроза» не имеет никакого смысла. Мы должны постараться найти выход из сложившегося тупика, важность такого шага очевидна для всех. Это непростая проблема, и я не могу в данном случае спекулировать, какие могут быть предложены решения. Подчеркну еще раз, что мы будем работать, чтобы в итоге прийти к общему консенсусу».

Бюджетное планирование в ЕС строится на основе семилетних циклов – государства утверждают общий финансовый план, а затем в его рамках формируются годовые бюджеты.

В начале ноября Евросовет указал, что следование принципу верховенства права впервые становится одним из решающих критериев распределения расходов между членами сообщества.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 20.11.20

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