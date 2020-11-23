Спецпосланник ВОЗ рассказал европейцам о риске третьей волны ковида

Количество случаев заражения Covid-19, официально зарегистрированных в мире с начала пандемии, превысило 58 миллионов. Погибло более 1,37 миллиона человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Страной, наиболее пострадавшей от нового коронавируса в абсолютном выражении, остаются Соединенные Штаты, в которых зарегистрировано более 12 миллионов случаев заболевания и почти 256 000 смертей. За ними следуют Индия и Бразилия.

Между тем, ВОЗ предупреждает Европу, что, если она не будет правильно реагировать на вызовы пандемии, в начале 2021 года произойдет третья волна заражений.

Дэвид Набарро, специальный посланник ВОЗ, в интервью швейцарским газетам обвиняет европейские правительства в том, что они, не построив летом необходимую инфраструктуру, не смогли взять под контроль ни первую волну, ни теперь уже вторую. И если сейчас не предпринимать необходимых мер, третья волна придет в начале следующего года.

Набарро, между тем, высоко оценил реакцию на пандемию азиатских стран, таких как Южная Корея. По его мнению, там власти все делают правильно. Набарро, сообщает Swiss info, обнаружил, что в Азии «люди полностью вовлечены в процесс, они ведут себя так, как препятствуют распространению вируса. Они держатся на расстоянии, носят маски, изолируются, когда болеют». В Европе все обстроит далеко не так радужно.

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 23.11.20

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