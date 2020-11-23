Депрессия и суицидальные мысли – чехи тяжело переживают коронавирусные ограничения

В Чехии в обществе наблюдается рост депрессии и беспокойства. Этому способствовали переживания по поводу Сovid-19, а также существующие ограничительные меры, ведущие к изоляции. Об этом рассказал в воскресенье директор Национального института психического здоровья Сирил Хёшль в программе Partie televize Prima.

«Великая депрессия усилилась в три раза, мысли о самоубийстве увеличились в три раза, тревога увеличилась в два раза», – рассказал психиатр.

Хёшль предостерег от чрезмерной осведомленности о пандемии коронавируса. По его словам, люди должны черпать новости из серьезных источников и только на ограниченное время, чтобы их не перегружали информацией, сообщает портал novinky.cz.

В то же время эксперт рекомендовал не поддаваться теориям заговора и избегать постоянного мониторинга событий, касающихся коронавируса и связанных с ним экономических последствий. Для поддержания душевного равновесия психиатр также рекомендовал соблюдать распорядок дня и сосредоточивать внимание людей на том, что им нравится. «Вдвойне рекомендуются упражнения на свежем воздухе и юмор», – добавил он.

Экономист Владимир Пикора также подтвердил, что на тревожные настроения в обществе влияют ограничительные меры. Поэтому правительство должно восстановить доверие общества и избегать нагнетания страха в обществе.

«Если все время говорить о том, как много людей умерло и как много инфицировано, и что лучший способ борьбы с пандемией – это сидеть дома, продажи упадут и возникнут экономические проблемы», – отметил эксперт. По словам Пикоры, тревожно, что в Чехии сокращается не только потребление, но и производство.

Пикора также обратил внимание на изменение поведения потребителей, которое в будущем может оказать серьезное влияние на небольшие магазины, ведь люди стали отдавать предпочтение онлайн-шопингу.

Прага, Александра Столицына

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