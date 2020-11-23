Британка, погруженная в искусственную кому из-за коронавируса, родила здоровых близнецов

Врач из Великобритании, заразившаяся Сovid-19, в коме родила здоровых близнецов. Перпетуал Уке, которая работает специалистом по ревматологии, в апреле была переведена в больницу в Бирмингеме с коронавирусом.

После ухудшения состояния беременной ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и поместили в режим искусственного сна.

Наблюдая пациентку, врачи решили провести родоразрешение путем кесарева сечения, опасаясь, что мать может коронавирус не пернести. Изначально предполагалось, что она родит в середине июля, но маленькая девочка Сочика Палмер и маленький мальчик Осиначи Паскаль увидели свет всего на 26-й неделе, пишет Guardian. Они весили всего 765 и 850 граммов, но в остальном были здоровы.

Когда через две недели после операции женщина очнулась от комы и заметила, что у нее больше не бемененна, она испугалась того, что потеряла детей, рассказала она газете Metro daily. «Произошедшее – чудо», – призналась она. У всей семьи, включая мужа Мэтью и двух других детей, сейчас все хорошо.

«Возвращение домой было для меня лучшим лечением. Теперь мы все вместе и очень-очень счастливы», – добавила мама.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.11.20

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