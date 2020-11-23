Врачи и журналисты обвиняют правительство Польши в подтасовке данных по реальной ситуации с пандемией

Польша в настоящее время является четвертой страной мира, наиболее пострадавшей от коронавируса после США, Бразилии и Мексики, по абсолютному количеству людей, умирающих от COVID-19.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, правительство Польши описывает ситуацию в стране как постепенно стабилизирующуюся, но ряд врачей и СМИ предупреждают, что реальность намного хуже, а более-менее благополучная картинка достигается благодаря манипуляциям с данными.

Газета сообщает о том, что впечатление о замедлении второй волны в Польше создается искусственно благодаря очень малым объемам тестировании.

Чтобы не показывать реальную картину пандемии в Польше, в Мазовецком, Силезском, Люблинском и других воеводствах органы гигиены созданетльно занижают статику по инфицированиям на тысячи человек, предупреждают wp.pl, RadioZet и другие неправительственные СМИ.

Главный польский гигиенист Ярослав Пинкас должен был прокомментировать слухи о фальсификации статистических данных в минувшую пятницу, но вместо этого неожиданно ушел в отставку – якобы, по состоянию здоровья.

Причин критической ситуации в Польше несколько. «Система здравоохранения страны развалилась. Польша находится в худшем положении, а поляки в самом неблагоприятном положении с момента объявления чрезвычайного положения 13 декабря 1981 года», – сказал известный варшавский врач анестезиолог Якуб Сецко в интервью TOK FM. Он и другие врачи утверждают, что истинное положение дел на самом деле определить сложно, потому что правительство, образно говоря, сломало градусник, чтобы не показывать высокую температуру по палате.

«Когда я прихожу в больницу каждый день и вижу толпы людей с респираторами, многим из которых уже невозможно помочь, я чувствую бесконечный гнев, беспомощность и разочарование», – пожаловался Сиеко.

«Хотя правительство утверждает, что контролирует ситуацию, но ни премьер-министр, ни министр здравоохранения, толком не знают, что делать. Проблемы в польской системе здравоохранения настолько огромны, что нет реальных шансов на быстрое решение, и мы неизбежно должны привыкать к нынешней ситуации», – сказал микробиолог и вирусолог Томаш Дзенцятковски из Варшавского медицинского университета.

Варшава, Елена Васильева

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