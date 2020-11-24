Карантин в Британии завершится 2 декабря 2020 года

Карантин в Англии, вступивший в силу в начале ноября, завершится, как и планировалось, 2 декабря. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Великобритании, выступая в парламенте. Борис Джонсон пояснил, что карантин сменит трёхступенчатая система локальных ограничительных мер, которая действовала в октябре и показала свою эффективность, а также массовое тестирование, сообщает «Евроньюс».

Хорошие новости о вакцине от британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами из Оксфорда также придали оптимизма главе правительства: Джонсон заявил, что Великобритания заказала 100 миллионов доз новой вакцины.

«2020 год стал во многих отношениях трагическим, – заявил Джонсон, – многие потеряли близких и столкнулись с финансовым крахом. Зима обещает быть тяжёлой, и Рождество окажется не таким, как обычно, до весны ещё далеко. Но мы прошли самый крутой поворот, и путь к спасению уже виден».

Оптимизм премьер-министра по поводу трёхуровневой системы не разделяет лидер лейбористской оппозиции Кир Стармер: «Премьер-министр предлагает вернуться к трёхуровневой системе. Это рискованно, предыдущая система не работала. Зоны первого уровня переместились на второй; почти все зоны второго уровня оказались на третьем, а последние так там и остались, пришлось вводить карантин».

Лондон, Елена Васильева

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