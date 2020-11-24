Венгрия изучает российскую вакцину от коронавируса

Венгрия изучает образцы вакцины «Спутник-5». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает не политизировать вопрос заказа вакцин от коронавируса в России и Китае. По его словам, если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна их зарезервировать.

Первые образцы российской вакцины «Спутник V» были доставлены в Венгрию на прошлой неделе и местные специалисты приступили к лабораторным исследованиям, сообщает «Евроньюс».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил: «Сейчас эта вакцина в России проходит третью стадию клинических испытаний. На эту фазу требуется около шести месяцев. На прошлой неделе завершился третий месяц и промежуточный результат показал, что препарат эффективен на 92%".

В правительстве Венгрии заявляют, что жителям страны у будет предложен выбор между китайской, российской или израильской вакциной, предварительно также заказаны 12 млн доз у производителей на Западе.

Будапешт, Александра Столицына

Будапешт. Другие новости 24.11.20

Карантин в Британии завершится 2 декабря 2020 года. / Британка, погруженная в искусственную кому из-за коронавируса, родила здоровых близнецов. / Врачи и журналисты обвиняют правительство Польши в подтасовке данных по реальной ситуации с пандемией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»