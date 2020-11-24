Врачи просят больных ковидом подписать отказ от реанимации

Швейцарские врачи просят людей с риском осложненного течения коронавирусной инфекции нового типа подписать заявление о том, что они не хотят реанимации в случае ухудшения состояния. Причина – большое давление на швейцарские больницы во время второй волны пандемии коронавируса. За выходные в стране был зарегистрирован 9751 подтвержденный случай заражения.

Врачи обращаются к людям, которые подвержены риску тяжелого течения болезни – это люди старше 60 лет, а также пациенты с сердечными заболеваниями и диабетом. Они должны подписать заявление о том, что не хотят спасать свою жизнь в случае ухудшения состояния, сообщает Daily Mail.

Ситуация уже вызвала много вопросов в обществе. Группы, защищающие права пожилых людей, такие как Pro Senectute Schweitz, называют такое поведение медиков неадекватным.

Проблема заключается в росте числа инфицированных и, соответственно, в увеличении количества госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Швейцарское общество интенсивной терапии предупредило, что почти все отделения интенсивной терапии переполнены. «Сертифицированные кровати все забиты. Конечно, у нас есть кое-что в резерве, потому что все больницы смогли увеличить пропускную способность, попросив больше людей из своих бригад работать в отделениях интенсивной терапии, где они обычно не работают, но ситуация по-прежнему критическая », – сказал профессор Тьерри Фюмо в интервью Euronews.

С начала пандемии в стране было подтверждено 300 352 случая инфицирования, 3788 больных умерли.

Отметим, что в Швейцарии меры против пандемии коронавируса менее строгие, чем во Франции, Италии, Австрии и Германии. В стане уделяется внимание сохранению дистанции, ограничению на собрание большого количества людей и ношению масок в лифтах и ​​в транспортных средствах общего пользования. Цель введенных ограничений – не сильно повлиять на экономику страны и не закрывать горнолыжные курорты.

Цюрих, Елена Васильева

Цюрих. Другие новости 24.11.20

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