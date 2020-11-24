В гетто Стокгольма дети не знают шведский язык

В районах Стокгольма с преимущественным проживанием иммигрантов (Ринкебю, Шиста, Спонга и Тенста) у половины шестилетних детей настолько плохой шведский язык, что не соответствуют критериям поступления в начальную школу. Власти предпринимают усилия для исправления ситуации, но пока всё напрасно, сообщает портал «Новости Швеции».

В 13 муниципальных начальных школах районов Ринкебю, Шиста, Спонга и Тенста приоритет отдается изучению шведского по всем предметам, и ещё когда ученики посещают детские сады, их языковые навыки отображаются в дневниках, чтобы они могли приложить усилия ещё до перехода в школу. Но, по словам директора начальной школы Хаппи Хилмарсдоттир-Аренвалл, несмотря на все усилия, ситуация вызывает тревогу. Дети, проживающие в этих районах, отстают в языковом развитии на 2-3 года от детей, для которых шведский является родным.

«Около 50 процентов первоклассников очень плохо владеют шведским языком», – говорит Хаппи Хилмарсдоттир-Аренвалл.

Многие из этих детей даже родились в Швеции, а некоторые – недавно прибывшие. Причиной такой ситуации является то, что они не контактируют со шведским естественным образом, ведь даже в детских садах персонал не говорит по-шведски.

Государство вкладывает на обучение детей в этих районах значительно больше средств. Количество детей на одного учителя в классах и группах также меньше по сравнению со средним показателем в Стокгольме. Но, по словам Хаппи Хилмарсдоттир-Аренвалл, этого недостаточно.

Стокгольм, Елена Васильева

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