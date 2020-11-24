Англия сокращает период карантина для путешественников до пяти дней

Англия резко сокращает период карантина для людей, прибывающих из большинства пунктов назначения, что потенциально может открыть двери для британцев, желающих поехать в отпуск за границу.

По состоянию на 15 декабря путешественники, прибывающие в Англию, должны будут самоизолироваться всего на пять дней вместо нынешних 14-ти в соответствии с новой стратегией тестирования, объявленной правительством Великобритании.

Согласно новым правилам, все прибывающие из стран, не включенных в список коридоров для путешествий в Англии, смогут пройти тест на Covid-19 после более короткого периода карантина, сообщает CNN.

Тем, кто получит отрицательный результат, будет разрешено воздерживаться от самоизоляции, но они должны продолжать соблюдать внутренние правила по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Схема «тест и выпуск» требует, чтобы пассажиры, прибывающие в Англию самолетом, паромом или поездом, сами бронировали и оплачивали тест.

«Наша новая стратегия тестирования позволит нам более свободно путешествовать, встречаться с близкими и вести международный бизнес», – говорит министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

«Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем индустрию туризма, которая продолжает восстанавливаться после пандемии».

Обязательный двухнедельный карантин в Великобритании вступил в силу 8 июня и подвергся резкой критике со стороны многих представителей туристического сектора, которые сочли его препятствием как для домашнего туризма, так и для британцев, желающих отдохнуть за границей.

Впоследствии эти правила были смягчены для тех, кто прибывает в Англию из утвержденных пунктов назначения, но этот список меняется еженедельно, и путешественники из стран, которые не считаются «зелеными», были обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 24.11.20

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