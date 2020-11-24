Шведов ждет грустное и одинокое Рождество

Рождество не за горами, и одно можно сказать наверняка: оно будет не таким, как обычно. «Это будет грустное Рождество», – говорит Ингве Густафсон, профессор Университета Умео.

Немногие в Швеции, вероятно, ожидают обычных рождественских праздников из-за более строгих ограничений и призывов премьер-министра страны Стефана Лёвена поберечься и не устраивать массовых празднований, сообщает портал «Новости Швеции».

«Всё выглядит очень печально. К сожалению, совершенно невозможно классическое празднование Рождества для пожилых людей и людей из групп риска. Мне самому исполнилось 70 лет, у меня дети и внуки разбросаны по всему королевству. И это действительно печально, что нам не разрешают встречаться... Я бы настоятельно не советовал устраивать рождественские ужины с большим числом гостей. К сожалению, празднование Дня святой Люсии с внуками тоже может быть отменено в этом году... Таким образом, Рождество будет очень печальным... Около 80 процентов людей в Швеции старше 80 лет сегодня живут одни, поэтому эта принудительная изоляция ещё хуже для них, чем для более молодого поколения, и последствия для их психического благополучия будут иметь еще больший отрицательный эффект во время больших праздников... Для многих стариков Рождество – одно из самых важных событий в году, когда дети и внуки приходят в гости. Последствия будут ужасными для тех, кто одинок, и мы уже встретили рост психических заболеваний. Многие пожилые люди преждевременно сдались и умерли, потому что чувствовали, что жить нет ради чего. Еще никогда всё не было так серьёзно, как сейчас», – говорит Ингве Густафсон, профессор гериатрии Университета Умео.

«Важно помнить о психологическом эффекте празднования в одиночку и пытаться противодействовать этому всеми возможными способами. Мы должны попытаться проявить творческий подход и найти новые способы общения, которые противодействуют одиночеству, несмотря на обстоятельства... Было бы здорово, если мы большими группами выйдем на природу, например, с горячим глинтвейном», – советует Йоаким Роклёв, профессор кафедры общественного здравоохранения и клинической медицины Университета Умео.

«Я надеюсь, что принятые меры по противодействию распространения инфекции позволят обратить вспять тот рост, который мы наблюдаем сейчас. Некоторые страны, которые были на очень высоком уровне, смогли развернуть ситуацию вспять. Это им удалось благодаря решительным мерам, которые были приняты несколько недель назад. Если они это смогли, то сможем и мы, если предпримем больше, чем то, что мы делаем сейчас», – говорит Фредрик Элг, профессор вирусологии Университета Умео.

Стокгольм, Елена Васильева

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