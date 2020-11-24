Макрон обратится к нации, чтоб рассказать, как жить дальше и что будет с Рождеством

Во Франции граждане с нетерпением ожидают выступления президента республики, оно намечено на вечер вторника. Как ожидается, Эммануэль Макрон объявит о постепенном смягчении карантина, первым шагом которого станет открытие магазинов, возможно, это произойдет уже в ближайшие выходные. Такэе французы с нетерпением ждут отмены комендантского часа и разрешения работать заведениям общепита.
Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, утром Макрон встречается с Советом обороны страны, чтобы окончательно согласовать решения, которые он объявит вечером по национальному телевидению. Известно, что сокращение ограничений будет происходить в три этапа: первый произойдет примерно 1 декабря 2020 года, второй – перед рождественскими праздниками и, наконец, третий наступит уже в начале 2021 года.
Париж, Александра Столицына
Париж. Другие новости 24.11.20
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