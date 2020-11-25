Французов выпускают с карантина

Франция объявляет о поэтапном смягчении карантинных мер. Президент Эммануэль Макрон сообщил накануне вечером в обращении к нации, что благодаря общим усилиям распространение коронавирусной инфекции в Пятой республике удалось замедлить. С 28 ноября могут открыться магазины. С 15 декабря отменяются ограничения на передвижение по стране, но с 9 вечера до 7 утра будет действовать комендантский час, сообщает «Евроньюс».

«Сегодня я обращаюсь к вам, чтобы сказать – мы должны и дальше прилагать необходимые усилия. Каковы наши цели? Спасение жизней, удержание пандемии под контролем, но в то же время забота и о других пациентах наилучшим возможным способом, это самоизоляция в случае необходимости, поддержка экономики и нашего образа жизни – образования, культуры, спорта, искусства, умения жить по-французски», – заявил Макрон.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 25.11.20

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