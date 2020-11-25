Германия установила новый суточный рекорд смертности от коронавируса

В Германии зарегистрировано 410 смертей, связанных с коронавирусом, за последние 24 часа – это самый высокий однодневный скачок смертности с начала вспышки, сообщил в среду Институт Роберта Коха (RKI).

Таким образом, впервые с начала пандемии в Германии за один день зарегистрировано более 400 случаев смерти от Covid-19. Всего за последние 24 часа было зарегистрировано 18 633 новых случая заражения.

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается встретиться с главами федеральных земель в среду, чтобы принять решение о новых мерах сдерживания распространения инфекции.

Среди обсуждаемых мер – продление текущих более легких ограничений до конца декабря, дополнительные требования к маскам в школах и дальнейшие ограничения по количеству контактов.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 25.11.20

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