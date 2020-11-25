Число жертв пандемии в Швеции достигло 6500

Агентство общественного здравоохранения Швеции сообщило, что с прошлой пятницы в королевстве было зарегистрировано 94 новых смертельных случая от подтвержденного COVID-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в Швеции достигло 6 500 человек, сообщает портал «Новости Швеции».

Подтверждено заражение 225 560 человек. Число новых инфицированных с прошлой пятницы составляет 17 265.

Согласно шведскому регистру отделений интенсивной терапии, в настоящее время 190 человек получают интенсивную терапию из-за COVID-19.

«Ситуация в Швеции очень серьёзная, – говорит государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл. – Каждую неделю мы фиксируем большой рост заражённых и погибших. Наступление коронавируса наблюдается по все территории Швеции».

В связи с неблагоприятной эпидситуацией ограничения в Швеции усиливаются. Со вторника жителям страны не разрешается собираться группами более 8 человек, на похоронах могут присутствовать не более 20 человек.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 25.11.20

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