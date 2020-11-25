Олень отобрал ружье у охотника в Чехии и скрылся с ним в лесу

На юге Чехии олень отобрал ружье у охотника и убежал с ним в лес, сообщается на сайте чешской полиции.
Удивительная история произошла в минувшую пятницу во время охоты в лесничестве Горни-Плана. Несколько охотников шли через лес в поиске добычи в виде мелкой дичи, когда на одного из них напал олень и отнял ружье.
Оленя, по всей видимости, напугала своим лаем собака, сопровождавшая охотников. Животное подбежало к одному из вооруженных мужчин и рогом разорвало левый рукав куртки. В результате ружье, которое было без патронов, соскользнуло с руки охотника. Олень с помощью рога поднял ружье с земли и скрылся с ним в лесу.
Позже оленя с оружием на рогах заметили в миле от места происшествия. Охотники прочесали лес, но ружье так и не нашли.
В итоге охотникам ничего не оставалось, как сообщить обо всем в полицию. Сотрудники полиции заявили, что, если кто-то найдет охотничий карабин под патроны калибра 22 Hornet, они должны сдать его в ближайшее отделение полиции.
Прага, Наталья Петрова
Прага. Другие новости 25.11.20
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