Олень отобрал ружье у охотника в Чехии и скрылся с ним в лесу

На юге Чехии олень отобрал ружье у охотника и убежал с ним в лес, сообщается на сайте чешской полиции.

Удивительная история произошла в минувшую пятницу во время охоты в лесничестве Горни-Плана. Несколько охотников шли через лес в поиске добычи в виде мелкой дичи, когда на одного из них напал олень и отнял ружье.

Оленя, по всей видимости, напугала своим лаем собака, сопровождавшая охотников. Животное подбежало к одному из вооруженных мужчин и рогом разорвало левый рукав куртки. В результате ружье, которое было без патронов, соскользнуло с руки охотника. Олень с помощью рога поднял ружье с земли и скрылся с ним в лесу.

Позже оленя с оружием на рогах заметили в миле от места происшествия. Охотники прочесали лес, но ружье так и не нашли.

В итоге охотникам ничего не оставалось, как сообщить обо всем в полицию. Сотрудники полиции заявили, что, если кто-то найдет охотничий карабин под патроны калибра 22 Hornet, они должны сдать его в ближайшее отделение полиции.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 25.11.20

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