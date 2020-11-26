Швеция признала пользу ношения масок в пандемию

Спустя 9 месяцев после объявления пандемии коронавирусной инфекции нового типа в Швеции, наконец, признали пользу использования медицинских масок для защиты от заражения. «В определенных ситуациях может быть уместно использовать медицинские маски», – сказал главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Использование медицинских масок было темой горячих споров в Швеции с самого начала пандемии, напоминает портал «Новости Стокгольма». Скептицизм органов общественного здравоохранения Швеции по поводу их использования населением резко выделяется по сравнению с остальными странами мира.

Чуть больше недели назад даже Шведская королевская академия наук рекомендовала использовать медицинские маски в помещениях. Но на это немедленно отреагировала Карин Тегмарк Виселл, руководитель отдела микробиологии шведского Агентства общественного здравоохранения, которая заявила, что использование медицинских масок – «спорный вопрос».

«В Швеции мы стремимся соблюдать дистанцию, ​​как самую главную меру борьбы с распространением коронавируса. В настоящее время рекомендовать средства защиты рта неуместно», – заявила Карин Тегмарк Виселл.

Но теперь сам главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл (на фото слева) признаёт, что в определенных ситуациях может быть оправдано использование защиты рта.

«Всё дело в том, насколько вы близки и как долго вы находитесь рядом другими людьми. И если, например, ваши рабочие обязанности предполагают близкое общение с клиентами, то нужно предпринимать меры. Рискованные контакты определяются следующим образом: если вы находитесь более 15 минут на расстоянии менее 1-2 метров от другого человека, то ношение медицинской маски может быть уместным», – заявил Андерс Тегнелл.

Стокгольм, Елена Васильева

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