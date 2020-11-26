В шведской королевской семье выявлен коронавирус

Тесты на коронавирус единственного сына правящего короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии принца Карла Филиппа и его супруги принцессы Софии дали положительный результат. Король, королева и семья кронпринцессы будут протестированы сегодня.

Последний раз королевская семья встречалась в прошлую пятницу, когда они присутствовали на похоронах брата королевы Сильвии Вальтера Зоммерлата, сообщает портал «Новости Стокгольма».

«На похоронах присутствовало меньше десяти человек и все они какое-то время находились в одной церковной комнате. Перед этими небольшими семейными похоронами все сдали анализы, и они дали отрицательный результат. Во время похорон были приняты особые меры безопасности... Лейб-доктор рекомендовал пройти обследование всей королевской семье», – говорит Маргарета Торгрен, менеджер по связям с общественностью королевского двора.

Теперь королевские медики пытаются отследить пути заражения царственных особ. Сегодня днём сдадут анализы король, королева, наследная принцесса Виктория и её супруг принц Даниэль.

Заболевшие принц Карл Филипп и принцесса София вместе со своими детьми были немедленно помещены на домашний карантин.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 26.11.20

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