Французские власти запретили работу горнолыжных курортов в рождественские каникулы

Французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, «какие бы усилия ни приложили те, кто отвечает за станции». Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Что касается зимних видов спорта – эпидемическая ситуация и положение в больницах, особенно в регионах Рона-Альпы и Бургундия-Франш-Конте, не позволяют нам рассматривать возможность открытия зимних спортивных курортов на праздники в конце года», – отметил премьер.

Напомним, что во время вторничного обращения к нации президент Макрон коротко анонсировал данную меру, но разъяснений не дал. «Вы сможете насладиться чистым воздухом наших красивых гор, – сказал Жан Кастекс. – Но все подъемники будут закрыты. Мы начали обсуждения с целью компенсации потери доходов и подготовки к следующему периоду, начиная с января».

После объявления Эммануэля Макрона о закрытии горнолыжных курортов, менеджеры выразили свое удивление и разочарование, ведь рождественский период иногда составляет 20% оборота сезона, сообщает газета «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 26.11.20

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