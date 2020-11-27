Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС и препятствовать восстановлению Европы от понесенных с начала пандемии потерь. Стало известно, что Венгрия и Польша договорились выступить единым фронтом против механизма, привязывающего выделение союзных средств к соблюдению прав человека, сообщает «Евроньюс».

«Орбан и Моравецкий пытаются шантажировать Евросоюз, лишить его членов доступа к необходимой для преодоления последствий коронавируса помощи, многолетнего финансового плана. И все это только ради того, чтобы не соблюдать принцип верховенства права. Они хотят упразднить соответствующий механизм контроля, они не желают отвечать за нарушения этого принципа. Совершенно ясно, что Европа должна настоять на своем. Ни о каких уступках не может быть и речи, когда дело касается верховенства права. Соблюдение данного принципа – залог выживания нашего Евросоюза», – говорит Каталин Чех.

Будапешт и Варшава заблокировали проект семилетнего бюджета ЕС из опасений, что им попросту не достанется средств из антикризисного фонда. В отношении обеих стран неоднократно сыпались обвинения в нарушении принципа независимости судей и давлении на СМИ.

«Европейский парламент уже дал ясно понять: мы не отступим, мы не отступим. Мы хотим, чтобы соглашение было одобрено Советом. Конечно, мы рассчитываем на то, что Совет займет твердую позицию в этой непростой борьбе с Польшей и Венгрией и признает, что так или иначе решение должно быть принято. Некоторые члены говорят об укреплении сотрудничества, об условии солидарности в духе статьи 222 (прим. – Договора о функционировании ЕС), то есть о принятии решения квалифицированным большинством, не единогласно», – отмечает Хуан Лопес Агилар.

Лидеры стран-членов попытаются достичь соглашения в ходе следующего саммита в начале декабря. Время играет против них: эксперты предрекают углубление рецессии национальных экономик. А ни одна из сторон пока не склонна к компромиссу, уточняет «Евроньюс».

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 27.11.20

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