Пандемия в Польше вышла из-под контроля: здравоохранение рушится, а правительство это скрывает

Эпидемия коронавируса в Польше полностью вышла из-под контроля. Согласно официальной статистике, в четверг было зафиксировано 674 жертвы COVID-19- максимум с начала пандемии. В общей сложности 15 568 человек умерли в 38-миллионной стране с коронавирусом и заразились 941 112. Однако реальные цифры могут быть до пяти раз выше, пишет издание novinky.cz.

«В Польше разразилась неконтролируемая эпидемия», – рассказал Криштоф Симон, глава Вроцлавской инфекционной клиники в интервью TVN24, отметив, что ежедневный рост числа инфицированных может составлять от 100 до 110 000 случаев. По его словам, реальное количество пострадавших на 22,5 тысячи больше и, таким образом, достигает 38 тысяч.

В этом контексте портал Wp.pl отметил, что ситуация в Польше столь же опасна, как и в Италии и Испании во время первой волны эпидемии. Кроме того, Польша тестирует наименьшее количество людей из всех стран Европейского Союза.

Шесть часов в машине скорой помощи

О серьезности ситуации свидетельствуют заявления медиков, работающих в красной зоне. «Во время ночной службы спасатели доставили сразу пять человек. Четверо из них не дожили до утра. 80 процентов пожилых пациентов, которых я подключал к аппарату искусственной вентиляции легких, не пережили этого. Я измотан. Когда я вижу, как умирает инфицированный человек, я спрашиваю себя, как бы я поступил с вирусом, если бы заразился сам», – рассказал анестезиолог Кристофорос Ребусикас из городской больницы в Кракове.

О беспомощности говорят и спасатели польских машин скорой помощи. «До недавнего времени я не мог представить, что с тяжелобольным пациентом в машине скорой помощи мы будем ждать госпитализации перед больницей шесть часов, и того, что будет нехватка коек и кислорода. Я не верил, что посоветую семьям тяжелобольных лучше позволить им умереть дома, потому что никто в больнице о них не позаботится», – сказал Варшавский спасатель Михал Федорович.

Польские медсестры тоже на грани. «Одна медсестра занимается от пятнадцати до тридцати пациентами. Сначала они падают из-за усталости, затем – поскольку они постоянно наблюдают за ростом числа умирающих – из-за депрессии. Правительство не готовило страну к эпидемии, а подготовило только хаос и безысходность для нас, медиков. Нет дня, чтобы не появлялся некролог врачу или медсестре, погибшим от эпидемии. Мы, как и все, хотим пережить эти страшные времена и пережить эпидемию», – написали польские медсестры в открытом письме представителям польского государства.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 27.11.20

Азербайджан вручил послу Франции ноту протеста из-за призыва признать Нагорно-Карабахскую республику. / Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС. / Известного итальянского гинеколога отправили в тюрьму за незаконное изъятие яйцеклеток. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»