Меркель – вакцины в Германию могут прийти до Рождества

Вакцины могут прибыть в Германию до Рождества и в первую очередь они будут доступны для медицинского и медицинского персонала. Об этом заявила Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

Канцлер Германии заявила, что «вакцина представляет собой свет в конце туннеля», хотя не всех можно вакцинировать в зимние месяцы, и многим все равно придется продержаться без нее. Экспоненциальный рост Covid-19 в стране был остановлен, но пока не произошло изменения тенденции. «Рост инфекций остановился на очень высоком, слишком высоком уровне. И во многих землях они по-прежнему слишком сильно растут, а не падают», – добавила Меркель. – Это должно нас беспокоить».

Германия требует заключения европейского соглашения о лыжном сезоне, который, по словам Ангелы Меркель, не должен начинаться. «В свете австрийской позиции ясно, что это будет непросто, но мы постараемся», – сказал канцлер Германии, говоря о мерах по борьбе с преступностью, принятых вчера с губернаторами земель.

Напомним, что Австрия категорически против срыва горнолыжного сезона.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 27.11.20

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