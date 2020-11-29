В Париже прошла массовая манифестация, переросшая в стычки с полицией

На площадь Республики в Париже снова вышли тысячи противников законопроекта «О глобальной безопасности», вводящего запрет на съемку и публикацию изображений полицейских при исполнении должностных обязанностей. Несоблюдение этого запрета повлечет наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро, напоминает «Евроньюс».

По мнению критиков законопроекта, он будет способствовать укрывательству злоупотребелений со стороны полиции. Новая манифестация проходит на фоне скандала с избиением полицейскими музыкального продюсера Мишеля Зеклера.

В демонстрации приняли участие представители оппозиционных партий: лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, первый секретарь социалистической партии Оливье Фор, а также один из лидеров «зеленых» Яник Жадо.

Радикальные элементы среди манифестантов вступили в стычки с полицейскими, забрасывая их петардами и бутылками, и подожгли несколько машин и мотоцикл. В ответ против них был применен слезоточивый газ. Аналогичные акции протеста прошли накануне во многих многих других городах Франции, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 27.11.20

Оксфордская вакцина столкнулась с проблемами и пойдет на новое тестирование. / Меркель – вакцины в Германию могут прийти до Рождества. / Пандемия в Польше вышла из-под контроля: здравоохранение рушится, а правительство это скрывает. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»