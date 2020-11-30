Земан требует передать ему данные по российским шпионам и их подельникам

Президент Милош Земан запрашивает у Службы информационной безопасности (BIS) имена российских шпионов в Чешской Республике, сообщает чешский новостной портал novinky.cz. Глава государства также хочет задокументировать операции российских спецслужб в Чехии.

При этом, контрразведка страны предупреждает, что такое требование бессмысленно, поскольку его выполнение поставит под угрозу спецоперации и приведет к разглашению секретных данных.

Как сообщает novinky.cz, президента интересуют три вида данных. Во-первых, речь идет о подробностях российских операций по оказанию влияния на политику страны. Кроме того, глава государства требует предоставить информацию об именах конкретных российских шпионов, действующих в Чехии, а также о личности чехов, которые сотрудничают с российскими контрагентами. Кромет того, речь идет об информации о предполагаемом отмывании денег российской организованной преступностью, на что указывают просочившиеся документы из Управления США по борьбе с финансовой преступностью. Земан хочет знать, какие компании задействованы и каковы источники транзакций.

«Если эти имена будут раскрыты, это может поставить под угрозу множество людей и операций, это невозможно. Президенту не важно знать имена», – считает Франтишек Бублан, бывший глава гражданской разведки (ÚZSI).

Портал novinky.cz отмечает, что Земан давно был против BIS. Он отказывается предупреждать ее об опасной деятельности российских и китайских репортеров в Чехии, а в прошлом называл сотрудников Службы информационной безопасности «шпионами». Президент также несколько раз отказывался дать главе BIS Михала Куделку генеральское звание, несмотря на то, что правительство неоднократно предлагало ему повышение.

Прага, Александра Столицына

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