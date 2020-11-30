Французская прокуратура выдвинула обвинения против четырех полицейских, избивших чернокожего продюсера

Французская прокуратура выдвинула обвинения в отношении четырех полицейских, участвовавших в избиении чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Они обвиняются в насильственных действиях при исполнении должностных обязанностей и в служебном подлоге. В последнем случае речь идет о даче ложных показаний и обвинений в адрес потерпевшего в рапорте, поданном сразу после происшествия, сообщает «Евроньюс».

Прокуратура попросила суд поместить трех обвиняемых под стражу, чтобы они не смогли координировать свои показания и оказывать давление на свидетелей. Четвертый обвиняемый останется на свободе, но будет находиться под наблюдением следственного судьи.

Прокурор Реми Эйтц, под чьим надзором находится это дело, рассказал на пресс-конференции о показаниях, данных обвиняемыми на первых допросах: «Они признались в нанесении ударов, но объяснили их поведением потерпевшего и обстоятельствами его задержания. Они заявили, что были не в состоянии справиться с господином Зеклером, который от них отбивался, и объяснили удары охватившей их паникой в помещении, из которого они не могли выбраться из-за оказываемого им сопротивления, а также из-за конфигурации помещения очень тесного и с другой стороны которого была другая дверь, за которой находились молодые люди».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его потрясло видео задержания Мишеля Зеклера. По словам адвоката последнего, ему звонили из Елисейского дворца, чтоб справится о его самочувствии.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 30.11.20

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