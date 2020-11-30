4 недели до Брексита: ЕС и Великобритания до сих не могут поделить квоты на рыболовство

«Брексит» – не просто выход, а выход, оформленный или нет соответствующим соглашением, вступает в финальную фазу.

Договор, который призванный регулировать отношения ЕС и Соединенного Королевства, должен быть готов, принят и войти в силу ровно через четыре недели, 1-го января2021 года. Поэтому, как заметил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье, дискуссии шли и в воскресенье, сообщает «Евроньюс».

Рыболовство – кто, где, в каких количествах может добывать и рыбу, и морепродукты, остается главным «яблоком раздора» договаривающихся сторон.

Французская пресса сообщает, что ЕС готов вернуть Британии от 15% до 18% общеевропейских квот, предложив ее рыбакам работать, в том числе, и на Атлантическом побережье Франции.

В обмен на это Лондон должен допустить европейских рыбаков к своим берегам.

В воскресном телеинтервью Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, подчеркнул: «Есть прогресс в том, что наша позиция начала находить понимание. Что касается квот на рыболовство, то здесь принципиально следующее: мы независимы, поэтому контроль над нашими побережьями и нашими территориальными водами будет у нас».

Источники в Лондоне газеты «Фигаро» утверждают, что возможность компромисса на данном направлении не слишком высока, поскольку, как подчеркивается британцами, «наш нынешний суверенитет – не предмет торга».

В случае, если соглашение не будет подписано, отношения между Альбионом и ЕС начнут строится на основе правил, установленных Всемирной организацией торговли, это, в частности, означает и введение таможенных сборов по обоим берегам Ла-Манша, и торговых границ.

Но развития ситуации по такому сценарию оба участника дискуссий хотят избежать.

Брюссель, Александра Столицына

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