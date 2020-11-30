Швеция собирается запретить трудовую миграцию уборщиц и посудомоек.

«Швеция должна прекратить трудовую миграцию на низкоквалифицированные профессии, где и так нет недостатка в рабочей силе», – заявил шведский министр юстиции и миграции Морган Йоханссон.

В настоящее время любая шведская компания может пригласить человека из страны, не входящей в ЕС, для работы кем угодно, без предварительной проверки нехватки таких профессионалов на шведском рынке труда, сообщает портал «Новости Швеции».

«У нас ультралиберальные правила. Швеция – единственная страна в мире, которая разрешает трудовую иммиграцию для тех профессий, где у нас нет недостатка», – сказал Морган Йоханссон.

Министр считает, что такие условия открывают путь к эксплуатации работников.

«Если вы приедете в Швецию в качестве востребованного инженера, то вы будете ценны для вашего руководства, и о вас позаботятся. Если же вы приехали в качестве посудомойщика или уборщика, то вы оказываетесь полностью в руках работодателя. Это может закончиться тем, что вас заставят работать за 30 крон (3 евро) в час и жить в подвале», – объяснил министр.

Теперь Социал-демократы (старейшей и самая многочисленная политической партия в стране) хотят вернуть правила, по которым сначала будет проводиться проверка потребности в рабочей силе, и разрешена только квалифицированная иммиграция, например, инженеров и врачей.

Стокгольм, Елена Васильева

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