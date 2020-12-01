Лондон готов начать вакцинацию от коронавируса в ближайшие дни

В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил заместителя министра экономики Надима Захави госсекретарем по вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, это признак того, что британцы намерены начать вакцинацию в ближайшие дни.

Это временно установленная должность, которая будет существовать, по крайней мере, до лета следующего года, объявил в субботу офис главы правительства.

В этом контексте Financial Times писала, что Великобритания собирается одобрить вакцину, разработанную на этой неделе американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Доставка препарата в центры вакцинации должна начаться всего через несколько часов после того, как вакцина будет разрешена британскими властями.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 01.12.20

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