На юго-западе Германии произошло землетрясение

В горах Швабского Альба в земле Баден-Вюртемберг во вторник вечером произошло легкое землетрясение, пишет агентство DPA. Эпицентр землетрясения магнитудой 3,7 находился недалеко от города Бурладинген.

Толчки произошли около 00:25, радиус распространения достиг 20 километров. «Я думал, что в дом врезался грузовик», – описал ситуацию один из жителей. Сообщалось о трещине на дороге, в остальном материального ущерба пока не зафиксировано.

Это не первое землетрясение в регионе за последнее время. В январе этого года в районе Боденского озера была зафиксирована серия толчков. Они достигли силы 3,7 балла по шкале Рихтера, сообщает Stuttgarter Nachrichten.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 01.12.20

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