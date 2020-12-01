В Германии автомобиль наехал на людей в пешеходной зоне: двое погибших, 15 раненых

В немецком городе Трир легковой автомобиль выехал в пешеходную зону и насмерть сбил двух человек. Еще не менее 15 человек пострадали. Об этом сообщил бургомистр города, передает радио SWR.

В полиции подтвердили гибель двух пешеходов и сообщили, что водитель задержан, а его автомобиль блокирован. Известно, что среди погибших женщина. Правоохранители призвали горожан избегать посещения центра города, говорится в сообщении полиции Трира в твиттере.

Местные СМИ сообщают, что темно-серый автомобиль Range Rover несся по пешеходной зоне на скорости 70 км/ч. На месте инцидента работают полиция и спасательные службы.

Берлин, Наталья Петрова

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