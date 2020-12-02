В результате наезда машины на людей в Германии погибло уже пять человек

До 5 человек выросло число жертв наезда на пешеходов в немецком Трире. В числе погибших – ребенок. Ранены 15 человек, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, сообщает «Евроньюс». Инцидент произошел в самом центре города, у его главной достопримечательности, античных ворот Порта Нигра. По словам прокурора, водитель, 51-летний местный житель намеренно ехал зигзагами, чтобы задеть как можно больше людей. Очевидцы говорят, что некоторых буквально подбрасывало в воздух.

«Мы исходим из того, что нападавший умышленно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие», – заявил прокурор Петер Фритцен.

Мотивы нападавшего до сих пор неясны. В полиции заявили, что у них нет данных о политических или религиозных побуждениях. Известно, что подозреваемый не был судим. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по данным полиции, есть свидетельства психического заболевания.

Между тем, жители Трира не могут отойти от шока. «Я только что вернулся оттуда, и это ужасное зрелище. Там на земле лежит детская туфелька, а девочка, которая ее носила, мертва», – рассказал мэр Трира Вольфрам Лейбе.

Соболезнования родственникам погибших выразила канцлер Германии Ангела Меркель. В среду нападавший предстанет перед судом, который решит, оставить ли его под стражей или отправить в психиатрическое учреждение.

Трир, Елена Васильева

Трир. Другие новости 01.12.20

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