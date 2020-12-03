Французские власти начинают наступление на «мусульманский серапатизм»

МВД Франции и другие профильные ведомства в четверг должны начать массированные действия по борьбе с, как это назвал глава ведомства Жеральд Дарманен, «сепаратизмом».

Под этим во французской политической лексике имеется в виду попрание принципов Республики.

Ссылку на публикацию Дарманен разместил в своем официальном твиттере.

Речь идет, в частности, о контроле свыше 75 мечетей, в которых, по данным министерства, ведется пропаганда радикального исламизма, сообщает «Евроньюс».

18 учреждений культа, находящихся в парижском регионе и в департаментах Эро и Воклюз, будут подвергнуты «немедленной проверке», подчеркивает AFP.

Три из них уже должны были быть закрыты, но в одной мечети об этом решении, принятом на уровне муниципалитета, не знали, вторая была закрыта официально еще в прошлом году, но в ней по-прежнему проводились проповеди, ситуация в третьей уже вызывала документированную озабоченность служб безопасности.

На протяжении последнего времени во Франции в разных городах были совершены громкие теракты.

Жертвой одного из них стал учитель истории Самюэль Пати, в другом погибли две прихожанки и привратник католического храма в Ницце.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.12.20

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