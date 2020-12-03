Умер бывший президент Франции

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет. Об этом объявил Елисейский дворец. С 1974 по 1981 год занимал пост главы государства.

Жискар д'Эстен был переведен в отделение интенсивной терапии парижской больницы в сентябре после жалоб на респираторные проблемы. В середине ноября его пришлось повторно госпитализировать в кардиологическое отделение больницы в городе Тур на западе Франции.

Как сообщает агентство AFP, он умер «в окружении своей семьи». В заявлении его семьи говорится, что его проблемы со здоровьем и смерть были вызваны Covid-19.

Жискар д'Эстен был одним из архитекторов европейской интеграции, которую он поддерживал, когда был у руля Франциипринимал участие в разработке европейской конституции.

Он выступал за создание европейской денежной единицы экю – предшественника евро.

Он также принимал участие в модернизации жизни французов, напомнило агентство Reuters: во время его срока работы президентом, например, в стране разрешался развод по взаимной договоренности, были легализованы аборты.

Французы признают Жискара д'Эстена одним из самых популярных президентов Пятой республики.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 03.12.20

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