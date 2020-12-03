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Четверг, 3 декабря 2020, 11:14 мск

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Министра здравоохранения Великобритании публично вакцинируют от коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок готов публично привиться от коронавирусной инфекции новой вакциной. Напомним, накануне власти страны одобрили начало прививочной кампании препаратом, произведенным Pfizer/BioNTech.

Мэтт Хэнкок заявил в утреннем интервью на ITV, что он поставит прививку публично, если это поможет убедить людей пройти вакцинацию.

Хэнкок рассказал в программе «Доброе утро, Британия», что вакцина Pfizer / BioNTech была одобрена и что вакцинация отобранных групп начнется в начале следующей недели. Модератор Пирс Морган предложил сделать ему вакцинацию публично, чтобы поддержать кампанию.

«Хорошо, я возьму тебя, Пирс», – ответил Хэнкок. Затем Морган сказал, что может встретиться с Хэнкоком в любое время на следующей неделе: «Давайте сделаем это вместе. Это было бы впечатляюще, это отправило бы правильный мэссадж».

На что Хэнкок ответил: «Мы должны сначала получить одобрение, потому что есть приоритеты в соответствии с клиническими потребностями, и мы, как здоровые мужчины среднего возраста, не самые важные сейчас люди». Но он добавил, что поставит вакцину, если люди думают, это что это имеет смысл, и если это убедит других пройти вакцинацию.

В Великобритании анонсировано, что первыми будут вакцинированы люди в домах престарелых и обслуживающий их персонал, за ними последуют все люди старше 80 лет, а также медицинские и социальные работники на передовой. В-третьих, вакцинации будут подвергнуты люди старше 75 лет, затем люди старше 70 лет и жители старше 65 лет. На шестом этапе привьют возрастную группу от 16 до 64 лет с проблемами со здоровьем, которые подвержены риску более серьезного течения болезни и летального исхода и так далее.

Хэнкок подчеркнул, что к концу года большинство из 800 000 наиболее подверженных риску тяжелого заболевания и смерти будут вакцинированы, подчеркнув, что прививка является ключом к борьбе с пандемией.

Смерть деда привела Хэнкока к большей решимости в борьбе с вирусом.

За день до того, как Хэнкок объявил, что Британское агентство по лекарственным средствам рекомендовало вакцину правительству для утверждения, он со слезами на глазах объяснил, почему участвует в борьбе с коронавирусом. Причина в том, что его отчим Дерек умер 18 ноября: «Потеря члена семьи болезненна для всех. Теперь я более решителен».

Напомним, что в США три экс-президента заяви о том, что готовы публично вакцинироваться, чтобы популяризировать данный метод борьбы с пандемией. Как только вакцина будет одобрена, ее готовы поставить Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон.

В России экспериментальную на тот момент вакцину «Спутник V» получили, в числе прочего, одна из дочерей Владимира Путина: мэр Москвы Сергей Собянин и другие официальные лица.

Лондон, Александра Столицына

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© 2020, РИА «Новый День»

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