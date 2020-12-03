Мужчина, сбивший людей в Трире, много пил и жил в своей машине

Мужчина, сбивший в немецком городе Трир более двух десятков человек своей машиной, много пил и не работал.

Журналисты еженедельника Фокус переговорили с людьми, знавшими 51-летнего Бернарда В., По чьей вине во вторник погибли пять человек, в том числе младенец, а ещё 18 попали в больницу с травмами. Соседи описывают подозреваемого как «странного человека», который «иногда был агрессивен».

Мужчина приехал из Зевена, пригорода Трира. Он жил там в доме родителей до 2010 года, когда умерла его мать. Потом продал дом. «Он перестал работать, жил изо дня в день, напивался. Это была его жизнь. Менее чем за год он потратил все деньги, полученные от продажи дома родителей», – рассказал его бывший сосед Эрвин К.

Но Бернарду В. все же пришлось купить автомобиль Land Rover, который стал его домом. Изначально по профессии он был электриком, но не работал и жил на социальные пособия. Чтобы получать пособия и дальше, машину он переписал на друга, сообщает Focus.

Большинство жителей Зевена сразу поняли, кто был виновником трагедии на пешеходной зоне в Трире. «Мы увидели номерной знак и нам было ясно, что это его машина. Бернард все время возвращался сюда, и мы хорошо знали машину», – рассказали все, к кому обращались журналисты.

Многие называют подозреваемого нестабильным человеком. В его Facebook появлялись странные сообщения, например: «На моем надгробии должно быть написано: Сохрани свои слезы, где ты был, когда я жил?»

Страдает ли мужчина психическим расстройством, должен установить судебно-медицинский эксперт, который осмотрит его.

Согласно имеющимся данным, подозреваемый намеренно врезался в людей на пешеходной зоне, проехав по ней змейкой, чтоб зацепить как можно больше людей.

Трир, Елена Васильева

Трир. Другие новости 03.12.20

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