Первая партия вакцины от ковида прибыла в Великобританию

Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прибыла в Великобританию.

Препарат был доставлен в центральный узел в неизвестном месте и теперь будет распространен в больничные центры вакцинации по всей Великобритании.

Великобритания заказала 40 миллионов доз – достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек.

Заместитель главного врача Англии сказал, что первая волна вакцинации может предотвратить до 99% госпитализаций и смертей от Covid-19.

В беседе с BBC News профессор Джонатан Ван-Там сказал, что это было бы возможно, если бы все, кто находится в списке первоочередных задач, приняли вакцину, и она была бы очень эффективной.

Он сказал, что ключевым моментом является распространение вакцины «как можно быстрее» и в «максимальном объеме», но он признал, что в списке потребуется некоторая гибкость.

Вакцины Pfizer/BioNTech производятся в Бельгии и отправляются в Великобританию через Евротоннель.

Порядок, в котором люди будут получать уколы, рекомендуется Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI) и определяется правительством.

Пожилые люди в домах престарелых и персонал домов престарелых были поставлены на первое место в списке приоритетов, за ними следуют люди старше 80 лет и медицинский персонал.

Однако, поскольку в больницах уже есть помещения для хранения вакцины при необходимых -70 ° C, самые первые прививки, вероятно, будут сделаны там – для персонала домов престарелых, персонала неотложек и их пациентов – чтобы снизить риск потери доз.

Профессор Ван-Там сказал BBC News: «Если мы сможем пройти первую фазу (список приоритетов), и это будет высокоэффективная вакцина и будет очень, очень популярна, то теоретически мы сможем исключить 99% госпитализаций и смертей, связанных с Covid-19».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 04.12.20

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