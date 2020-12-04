Первая партия вакцины от ковида прибыла в Великобританию

Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прибыла в Великобританию.
Препарат был доставлен в центральный узел в неизвестном месте и теперь будет распространен в больничные центры вакцинации по всей Великобритании.
Великобритания заказала 40 миллионов доз – достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек.
Заместитель главного врача Англии сказал, что первая волна вакцинации может предотвратить до 99% госпитализаций и смертей от Covid-19.
В беседе с BBC News профессор Джонатан Ван-Там сказал, что это было бы возможно, если бы все, кто находится в списке первоочередных задач, приняли вакцину, и она была бы очень эффективной.
Он сказал, что ключевым моментом является распространение вакцины «как можно быстрее» и в «максимальном объеме», но он признал, что в списке потребуется некоторая гибкость.
Вакцины Pfizer/BioNTech производятся в Бельгии и отправляются в Великобританию через Евротоннель.
Порядок, в котором люди будут получать уколы, рекомендуется Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI) и определяется правительством.
Пожилые люди в домах престарелых и персонал домов престарелых были поставлены на первое место в списке приоритетов, за ними следуют люди старше 80 лет и медицинский персонал.
Однако, поскольку в больницах уже есть помещения для хранения вакцины при необходимых -70 ° C, самые первые прививки, вероятно, будут сделаны там – для персонала домов престарелых, персонала неотложек и их пациентов – чтобы снизить риск потери доз.
Профессор Ван-Там сказал BBC News: «Если мы сможем пройти первую фазу (список приоритетов), и это будет высокоэффективная вакцина и будет очень, очень популярна, то теоретически мы сможем исключить 99% госпитализаций и смертей, связанных с Covid-19».
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 04.12.20
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