Шведы делятся с иммигрантами дурными привычками

Молодые иммигранты перенимают у шведов вредные привычки. Родители пытаются сопротивляться, но молодые люди неевропейского происхождения с восторгом относятся к вредным привычкам своих шведских сверстников. По данным нового исследования после пяти или более лет проживания в Швеции более четверти молодых иммигрантов начинают употреблять алкоголь, сообщает портал «Новости Швеции».

«Я думаю, что это и есть интеграция иммигрантов в шведское общество. По крайней мере, это своего рода интеграция», – говорит Бьёрн Ёнсон, профессор социальной работы в университете Мальмё.

Но он подчеркивает, что исследование больше показывает картину ситуации в малых городах Швеции, чем по стране в целом. В небольших городах молодым людям приходится более интегрироваться в местное общество.

«В этих небольших муниципалитетах молодые люди иностранного происхождения больше проводят времени с местными шведами. Там нет районов, где в основном живут только люди иммигрантского происхождения, как, например, в Мальмё. Не факт, что процесс адаптации происходит таким же образом в большом городе», – сказал Бьёрн Ёнсон.

Исследователи проанализировали ответы примерно 3700 учащихся девятых классов за период 2016-2019 годов.

Оказалось, что больше всего среди опрошенных выпивают молодые люди шведского происхождения – 40 процентов из них употребляли алкоголь дважды и более. Среди девятиклассников, родившихся за пределами Европы, это делали только 12 процентов.

Но есть большая разница между вновь прибывшими лицами неевропейского происхождения и теми, кто прожил в Швеции пять или более лет. В последней группе почти 27% употребляли алкоголь, как минимум дважды.

Это выглядит примерно так же среди молодых людей, которые родились в Швеции, но имеют неевропейских родителей. Среди них 33 процента употребляли алкоголь как минимум дважды.

Многие молодые иммигранты сообщили, что их родители являются упорными противниками употребления алкоголя молодыми людьми.

«Подавляющее большинство этих молодых людей – выходцы из мусульманских стран. Это, безусловно, объясняет отрицательное отношение их родителей к алкоголю. По сравнению с началом тысячелетия сегодня гораздо меньше молодых людей употребляет алкоголь. Это не потому, что они употребляют другие вещества, а скорее потому, что ведут другой образ жизни. Молодые люди больше находятся дома и общаются через компьютер или по телефону. Я считаю, что это прекрасно, что молодёжь откладывает свой алкогольный дебют на более поздний срок», – говорит Бьёрн Ёнсон.

Стокгольм, Елена Васильева

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