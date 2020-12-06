Во Франции вторые выходные подряд акции протеста заканчиваются массовыми беспорядками

Вторые выходные подряд в Париже проходят под знаком массовых протестов против законопроекта «О глобальной безопасности». Выступления перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, горят автомобили и бьются стёкла. В субботу были задержаны более 60 человек, сообщает «Евроньюс».

По данным французских СМИ, разгромлены витрины несколько супермаркетов, банков и агентств по недвижимости. Демонстранты бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

В тот же день во французской столице проходила и другая манифестация – против роста безработицы и в защиту социальных гарантий, прав и свобод. Её органзиовали профсоюзы и молодёжные организации.

По всей Франции в знак несогласия с законопроектом на улицы вышли более 52 тысяч человек; в столкновениях пострадали 8 полицейских.

Протесты в Лилле на севере страны прошли мирно, но с рассматриваемым в парламенте законопроектом не хотят мириться и здесь.

Адриен Кятеннен, местный депутат парламента от партии «Непокорённая Франция» обратился к собравшимся, назвав новый закон позором Франции и призвав его отозвать.

Выступая в пятницу в эфире популярного веб-сайта Brut, президент Франции Макрон признал проблему полицейского насилия и расизма, но отверг обвинения в авторитаризме: «Я не могу допустить, чтобы в нашей стране урезали свободы, и я не могу сказать, что у нас нет демократических дебатов, иногда весьма горячих дебатов. По крайней мере, я всегда буду гарантом этого. Но сегодня мы столкнулись с насилием, которое зачастую просто беспрецедентно, столкнулись с новыми рисками, столкнулись с терроризмом. И чтобы обуздать его, мы должны создать в рамках наших свобод и наших прав инструменты реагирования на всё это».

Депутаты парламента от правящей партии президента заявили, что предложат «полностью переписать» ту часть законопроекта, которая содержала запрет на публикацию фотографий и видео с лицами сотрудников правоохранительных органов. Правозащитники выступили против таких мер, заявив, что полицейское насилие может тогда остаться безнаказанным.

Тем временем, в понедельник четырём французским полицейским были предъявлены обвинения в избиении и расовой дискриминации в отношении чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Нападение, которое было заснято на камеру, стало новым поводом для сплочения критиков полиции, обвиняющих её в узаконенном расизме и жестокости.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 04.12.20

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