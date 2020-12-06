Британская королева и ее муж будут привиты от коронавируса в ближайшие дни

94-летняя королева Елизавета и ее муж – 99-летний принц Филипп – будут вакцинированы от коронавируса в самое ближайшее время. Приоритет в получении препарата продиктован в первую очередь их преклонным возрастом, а не статусом, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, самые старые члены королевской семьи сделают свою прививку достоянием общественности, чтобы «побудить как можно больше людей пройти вакцинацию», поскольку власти опасаются, что активисты, выступающие против вакцинации, сеют сомнения у населения.

Напомним, что на этой неделе Великобритания дала зеленый свет вакцине против коронавируса, разработанной лабораториями Pfizer и BioNTech. В первую очередь препарат получат группы риска, в том числе врачи, а также пожилые люди и персонал домов престарелых. Daily Mirror сообщает, что несколько британских знаменитостей публично пообещали пройти вакцинацию, чтобы поддержать кампанию и популяризовать прививку.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.12.20

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