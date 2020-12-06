ЕС и Лондон пока не могут договориться по условиям Брексита

Переговоры между Европейским союзом и Соединенным Королевством о торговых отношениях после Брексита возобновятся в воскресенье в Брюсселе, причем обе стороны подчеркивают, что необходимы «дополнительные усилия», чтобы попытаться преодолеть разногласия в кратчайшие сроки, сообщает «Фигаро».

После телефонных переговоров, прошедших между сторонами в субботу, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз отметили «важные разногласия», которые сохраняются в трех ключевых областях: конкуренция, механизм разрешения споров и рыболовство. Признавая масштабы этих разногласий, пернговорщики считают, что «необходимо приложить дополнительные усилия», чтобы определить, можно ли их разрешить – говорится в совместном заявлении, озвученном офисом на Даунинг-стрит. В релизе уточняется, что стороны снова встретятся в понедельник вечером.

«Посмотрим, сможем ли мы двигаться вперед. Работа будет продолжена завтра», – написал в субботу вечером европейский переговорщик Мишель Барнье . Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, страна которого является единственным членом ЕС, имеющим сухопутную границу с Великобританией, приветствовал возобновление переговоров. «Соглашение в интересах всех» , – написал он в Твиттере , отметив, что «необходимо приложить все усилия» для его достижения.

Как напоминает, «Фигаро», в конце еще одной интенсивной недели обсуждений в Лондоне с целью заключения соглашения о свободной торговле европейский переговорщик Мишель Барнье и британец Дэвид Фрост в пятницу вечером пришли к выводу, что «условия соглашения не соответствуют условиям. не встречены из-за существенных отличий». Затем они объявили о приостановке обсуждения, объявив, что президент европейской исполнительной власти и глава британского правительства «обсудят состояние дел» в субботу днем. Европейский источник упомянул о «серьезных трудностях» , отказавшись комментировать шансы разблокировки ситуации с ожидаемой встречей двух лидеров.

После официальной даты Brexit 31 января 2020 года в Лондоне продолжают действовать европейские правила. Настоящие потрясения произойдут только в конце переходного периода, который заканчивается 31 декабря 2020 года. Европейцы стремятся заключить соглашение о свободной торговле до конца выходных при условии, что оно может быть своевременно ратифицировано Европейским парламентом и вступит в силу 31 декабря. Европейский саммит, на котором лично соберутся лидеры 27 стран, намечен на 10 и 11 декабря 2020 года в Брюсселе. Если Лондон и Брюссель не придут к соглашению, их торговля будет вестись с 1 января 2021 года в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) с таможенными пошлинами и квотами.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 06.12.20

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