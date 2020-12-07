Франция пока далека от показателей, позволяющих отменить коронавирусные ограничения

Франция зарегистрировала 11022 новых случая заражения коронавирусом за 24 часа, что значительно превышает цель в 5000 случаев, установленную правительством для отмены мер сдерживания с 15 декабря 2020 года.

Как сообщает «Фигаро», за последнюю неделю количество новых положительных ежедневных тестов колебалось от 4 005 до 14 064, при среднем уровне 10 500 в день. В воскресенье, после нескольких недель снижения, уровень позитивности составил 10,7%, не изменившись в течение трех дней. Месяц назад показатель составлял примерно 20%.

По данным Public Health France, количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжало снижаться – до 3210, днем ранее их было на десять больше – 3220. За последние 24 часа в службы по уходу за пациентами с наиболее тяжелыми формами заболевания поступил 101 пациент против 125 в субботу. Второй критерий, установленный исполнительной властью для отмены ограничений на поездки, состоит в том, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии должно быть сокращено до диапазона от 2500 до 3000.

«У нас есть цели на 15 декабря по отмене ограничений. Мы немного обеспокоены», – прокомментировала BFMTV в воскресенье инфекционист Карин Лакомб. «Не так уж и много людей в реанимации: мы думаем, что к 15 декабря мы будем ниже 3000», – сказала она. «С другой стороны, задача достижения количества заражений ниже 5000 будет сложной или даже невозможной, поскольку мы видим, что у нас идет рост заболеваемости в последние дни».

Количество пациентов, госпитализированных с диагнозом Covid-19, увеличилось в воскресенье до 26 262 против 26 040 днем ​​ранее. С другой стороны, количество смертей в больницах, вызванных Covid-19, продолжало снижаться: в воскресенье было зарегистрировано 175 смертей, против 216 в субботу и 284 в пятницу. Общее число людей, погибших с марта, составляет 55 155 человек, в том числе 37 996 человек в больницах и 17 159 человек в домах престарелых и медико-социальных учреждениях.

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 07.12.20

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