Дания анонсировала новый пакет ограничений, связанных с коронавирусом

7 декабря 2020 года Дания объявит о новых ограничительных мерах, связанных с необходмостью сдерживать распространение коронавирусной инфекции, заявила премьер-министр Метте Фредериксен в воскресенье вечером. «На основании рекомендаций, которые мы получаем от местных властей, мы подготовили на выходных целевое и географическое полусдерживание», – сказал глава правительства в видеообращении, транслированном в социальных сетях.

Эти меры должны касаться наиболее пострадавших районов скандинавской страны, а именно Копенгагена и нескольких близлежащих муниципалитетов, а также двух других крупных городов Дании, Орхуса и Оденсе. «Мы должны были взять инфекцию под контроль к Рождеству», – отметила Мете Фредериксон.

В воскресенье Дания объявила о ежедневном рекордном количестве вновь выявленных случав коронавируса нового типа – 1745 за 24 часа.

Меры по сдерживанию пока не озвучены – они будут представлены в понедельник на пресс-конференции.

Дания, которая изо всех сил пытается обуздать рост числа заболевших, уже объявила во вторник о снижении количества внеклассных занятий с 50 до 10 и призвала к дальнейшему расширению дистанционной работы в регионе Копенгагена, чтобы попытаться обуздать инфекцию. Эти меры последовали за первой серией ограничений, принятых в конце октября в начале второй волны, поразившей Европу.

В общей сложности в Дании (за исключением автономных территорий Гренландии и Фарерских островов, где еще не было смертей) зарегистрировано с начала пандемии около 90 000 случаев заражения и 885 смертей на 5,8 миллиона жителей.

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