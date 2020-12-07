От рождественских базаров в Берлине остались только киоски с глинтвейном

Уходящий год из-за пандемии многие в Старом Свете называют одним из самых худших и хотят, что бы он закончился как можно скорее. В Берлине в рождественский период – ни тебе шумных улиц, ни посиделок с друзьями: бары и рестораны закрыты. Традиционные рождественские ярмарки не работают. От них остались лишь киоски с глинтвейном, сообщает «Евроньюс».

Горожане собираются на Брайтшайдплац, прямо у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Владельцам торговых точек разрешили предлагать покупателям жареный миндаль и колбаски. Правда, насладиться горячим алкогольным напитком можно только на ходу – вся торговля идет строго на вынос. Так же поступают и владельцы ресторанов, продавая глинтвейн у дверей своих заведений.

«Рождественских ярмарок нет, приходится искать альтернативу. Поэтому вот такие киоски с глинтвейном – совсем неплохо. Заодно мы поддержим местных рестораторов», – говорят горожане.

Продажа глинтвейна – дело прибыльное, отмечает «Евроньюс». Но этого недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки. Весомую поддержку малому бизнесу оказало правительство Германии: за ноябрь и декабрь рестораторы получат до 75% от выручки за соответствующий период прошлого года и будут надеяться на более щедрый в плане бизнеса новый год.

Берлин, Александра Столицына

Берлин. Другие новости 07.12.20

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