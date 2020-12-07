На выборах в Румынии победили социал-демократы

На парламентских выборах в Румынии Социал-демократическая партия побеждает, набрав почти треть голосов избирателей после обработки 95% бюллетеней.

Это данные ЦИК, которые передают местные СМИ.

Стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия (НЛП) набирает 25,11% голосов.

Но пока премьер-министр Людовик Орбан отказывается признать свое поражение: «Согласно нашим цифрам и учитывая погрешность в подсчетах, Национал-либеральная партия эти выборы выиграла».

У его оппонента лидера Социал-демократической партии (СДП) Марселя Чолаку – иной взгляд на происходящее: «Те румыны, кто пришел к избирательным урнам, сделали это, поскольку сумели превозмочь страхи в связи с пандемией, они руководствовались задачей отправить нынешний кабинет министров по домам».

Тем не менее, проевропейски настроенный глава правительства, скорее всего, сохранит свой пост.

Дело в том, что в парламент также проходит альянс Союза за спасение Румынии – Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), который набрал 14,5% голосов.

С депутатами от Союза за спасение Румынии лидер национал-либералов и может вступить в коалицию, чтобы сформировать новый кабинет министров.

Этот вариант развития событий предсказывал, как указывает АФП, еще до начала голосования нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис, сам вышедший из рядов национал-либералов.

Явка составила чуть больше трети от зарегистрированного числа избирателей, сообщает «Евроньюс».

Бухарест, Елена Васильева

Бухарест. Другие новости 07.12.20

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