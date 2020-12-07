Генсеком ОБСЕ стала женщина

Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории стала женщина. На эту должность назначена немецкая дипломатка Хельга Шмид. Об этом говорится в сообщении представительства Германии в этой организации в Twitter.

С сентября 2016 Шмид занимала должность генсека Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделки с Ираном.

К Шмид должность генсека ОБСЕ занимал швейцарец Томас Гремингер с июля 2017 по июль 2020 года. Ряд стран-участниц организации выступила против продления его мандата.

Напомним, в следующем году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция, а в 2022 году – Польша. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама Рама выразил уверенность, что «с таким лидерским руководством удастся проложить новый путь для Организации и она сможет мощно работать в таком меняющемся мире».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.12.20

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