В Швеции издали гендерно и расово разнообразную детскую Библию

Гендерное и расовое разнообразие, а также взгляд на ребёнка, как на рефлексивную личность – это некоторые из отправных точек, которые учитывались при написании новой шведской Библии для детей.

«Лучшая детская библия» – первая за более чем 25 лет шведская детская Библия, которая была переведена непосредственно с основных текстов на греческом языке и иврите, сообщает портал «Новости Швеции». Автор новой книги – епископ Сёрен Далеви, он исследовал другие детские Библии и сам переводил библейские тексты. Шведские детские Библии ранее обычно переводили с английского языка. Последний прямой перевод основных текстов был сделан для «Библии для детей» в 1995 году.

В отличие от многих Библий для детей старшего возраста, исторические личности в них обычно являются белыми, в то же время новая книга «Лучшая детская Библия» фокусируется на расовом разнообразии. Издание также имеет гендерную перспективу – таким образом, уже нельзя утверждать, что мужчина был создан раньше женщины. Это, по мнению Далеви, больше соответствует оригинальным библейским текстам.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 07.12.20

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