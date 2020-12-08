Общепит Монако стал настоящей кулинарной Меккой для голодных французов

Княжество Монако сейчас выглядит настоящим раем на Земле для тех, кто скучает по прежней привычной и красивой жизни. Это государство, площадью 2 км2, на Лазурном берегу сегодня привлекает любителей вкусно поесть. В соседней Франции это когда-то обычное удовольствие пока невозможно, так как уже нескольких недель из-за пандемии коронавируса все рестораны там закрыты.

Так что многие французы, живущие по соседству, едут насладиться кулинарной свободой в Монако, тем более, что этому благоприятствует прекрасная погода.

«Мы скучали по старой жизни, и теперь я очень счастлива находиться здесь, сидеть за столом, видеть жизнь вокруг меня, видеть людей, которые едят, благодаря которым торговля процветает. Поэтому я считаю, что Монако проводит разумную политику», – рассказала одна из посетительниц общепита Монако.

«Мы сели в машину и сказали: «Едем из Марселя сюда .. Это единственное место, где мы можем спокойно поесть», – рассказывает жительница Марселя.

Для многих местных владельцев ресторанов, переживших весенний карантин и столкнувшихся с финансовыми проблемами, такой наплыв посетителей из соседней Франции просто подарок, сообщает «Евроньюс».

«Это глоток свежего воздуха с экономической точки зрения. И я с ужасом думаю о моих друзьях – французских рестораторах. Все идет очень хорошо, когда соблюдается санитарный протокол. Клиенты об этом знают. Во Франции должно быть то же самое», – говорит менеджер ресторана «Huit et demi» в Монако.

Несмотря на то, что все бары закрыты, а часы работы ресторанов сокращены, количество посетителей в крупных ресторанах Монако увеличивается с каждым днем, и многие столики уже зарезервированы до конца года.

Монако, Александра Столицына

Монако. Другие новости 08.12.20

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